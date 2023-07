È morto Marcello Colasurdo, il re della tammurriata

Marcello Colasurdo è scomparso oggi a Napoli, aveva 55 anni e versava da tempo in precarie condizioni di salute ed economiche.

L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato nel novembre 2022 una delibera per richiedere per il musicista il sostegno della legge Bacchelli.

Lo stesso Colasurdo aveva comunicato di essere divenuto cieco. Anche l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si era espresso a sostegno della assegnazione della Bacchelli.

L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Adesso alzate le vostre tammorre nell’alto dei cieli e suonate per me! Io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchi della terra e dei campi elisi. grazie a tutti per l’amore che mi avete dato! (scritto da altra persona rispecchiando il suo pensiero)”.

Nei commenti al post, la dottoressa Mariapia Marroni, che lo seguiva, ha scritto che i funerali si terranno domani: “Marcello è alla cappella del Cardarelli oggi se volete salutarlo. Domani i funerali nella chiesa San Felice di Pomigliano in pomeriggio”.