Tutto ciò che c’è da sapere sul concerto degli Iron Maiden a Bologna

Si avvicina l’unico appuntamento con il Legacy of the Beast World Tour degli Iron Maiden in Italia. La band britannica, icona del genere heavy metal, si esibirà al Bologna Sonic Park, giovedì 7 luglio. Con lei anche i gruppi di supporto Lord Of The Lost e Airbourne. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare

Tra le grandi star della musica internazionale più attese in Italia, durante la ricca stagione di concerti estiva, non potevano di certo mancare gli Iron Maiden. Il gruppo britannico icona del genere heavy metal, con Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Steve Harris e Nicko McBrain, si esibirà il prossimo giovedì 7 luglio, nell’unica data italiana del suo Legacy of the Beast World Tour in programma al Bologna Sonic Park. Ecco tutto quello che c’è da sapere tra scaletta e orari di inizio del concerto, ultimi biglietti disponibili.

IRON MAIDEN IN CONCERTO A BOLOGNA, LA POSSIBILE SCALETTA DI SERATA

Sarà l’unica data italiana degli Iron Maiden, quella in programma a Bologna per il prossimo 7 luglio, con la band heavy metal britannica che accoglierà il nuovo concerto del suo Legacy of the Beast World Tour come un’occasione unica per presentare live anche al pubblico della nostra Penisola, i brani del nuovo disco Senjutsu, pubblicato il 3 settembre del 2021, insieme ad alcune tra le canzoni più energiche e famose del proprio repertorio. Ecco i pezzi scelti da Bruce Dickinson & Co. per la possibile scaletta del concerto degli Iron Maiden al Bologna Sonic Park, giovedì 7 luglio:

Senjutsu Stratego The Writing on the Wall Revelations Blood Brothers Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark Hallowed Be Thy Name The Number of the Beast Iron Maiden The Trooper The Clansman Run to the Hills Aces High

COSA SAPERE SUL CONCERTO DEGLI IRON MAIDEN A BOLOGNA

L’incredibile show degli Iron Maiden in programma per giovedì 7 luglio al Bologna Sonic Park inizierà ufficialmente alle ore 21:00 con l’arrivo della band di Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Steve Harris e Nicko McBrain sul palco. Prima di loro, i cancelli della location apriranno però alle ore 14:00 per permettere a tutti i presenti di assistere, già dal tardo pomeriggio alle esibizioni in programma con i gruppi di supporto, che per l’occasione saranno Lord Of The Lost e Airbourne. Per i fan che volessero partecipare all’unica data italiana degli Iron Maiden a Bologna, ci sono ancora per poche ore gli ultimissimi biglietti disponibili, in vendita su TicketOne oppure presso i punti vendita autorizzati sul territorio, al prezzo di 92 euro.