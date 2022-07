Nasce ‘Unique Novels’, il primo podcast che racconta Nuova Peugeot 308 SW ideato e prodotto da Open, Starcom e Podcastory

Si intitola ‘Unique Novels’ il primo podcast di casa Peugeot in sette puntate, condotto da Stefano Accorsi per raccontare Nuova Peugeot 308 SW a un target ampio, curioso di conoscere ma che non sempre può dedicarsi alla lettura a causa degli impegni quotidiani.

L’obiettivo è quello di far immergere le persone nelle proprie passioni, per tutta l’estate, grazie alla grande letteratura: non solo sotto l’ombrellone ma anche alla guida di Peugeot 308 SW.

La creatività firmata da Open, coadiuvata da Podcastory che ha ideato, sviluppato e distribuito il progetto podcast, si sviluppa a partire dall’intuizione di poter esprimere appieno le unique sensations che si provano a bordo di Nuova Peugeot 308 con le sensazioni uniche che solo i libri possono dare. Ciascun episodio è un contenuto snakable unico ed originale, dalla durata di circa 5 minuti, dedicato al racconto di un libro. Sono state identificate sette parole chiave che caratterizzano il DNA di Nuova Peugeot 308 SW e gli interessi del suo target – strada, sensazioni uniche, estetica e design, innovazione, seduzione, viaggio, silenzio – alle quali sono state associate sette libri iconici, rispettivamente: On the Road, Il gabbiamo Jonathan Livingstone, Il ritratto di Dorian Gray, Io robot, Il profumo, Passaggio in India, 7 anni in Tibet.

Per ogni libro Open ha anche sviluppato un’identità grafica ad hoc, attraverso la creazione di 8 copertine e altrettante animazioni per far vivere al meglio il progetto anche sui social. Inoltre, con la produzione di Big Mama, il podcast è anche diventato un video racconto di ogni libro con lo stesso lettore d’eccezione, il brand ambassador, Stefano Accorsi (in foto).

Contraddistinta da un approccio data driven e omnicanale, la strategia media di Starcom si focalizza in particolare sull’audience audiofila di Peugeot oggi in forte crescita sull’onda di un trend accelerato dalla pandemia che ha visto il format dei podcast invitare sempre più persone a riscoprire il piacere dell’ascolto.

La pianificazione coinvolgerà touchpoint fisici e digitali per intercettare il target nei momenti più rilevanti. L’app di navigazione Waze, attraverso una targetizzazione ad hoc, inviterà gli utenti che stanno percorrendo un viaggio ad ascoltare le Unique Novels. A Milano è prevista una campagna OOH realizzata con Clear Channel con il presidio esclusivo di 30 impianti e utilizzo di mobile retargeting. A completamento del piano di comunicazione, la brandizzazione di Italo e Malpensa Express accompagnerà i viaggiatori nei momenti in cui sono più ricettivi e possono dedicarsi al relax con l’ascolto della nuova serie podcast.

I primi due podcast, online dal 5 luglio, saranno disponibili su tutte le principali piattaforme, quali Spotify, Amazon Prime Music, YouTube, Apple Music, SoundCloud, Audible, Deezer, Podcastory. Seguiranno gli altri con uscite a cadenza settimanale fino a metà agosto.