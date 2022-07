“Isola dei Famosi”, Mercedesz Henger: “La pace con mia mamma è la mia grande vittoria”

Tornata in Italia, l’influencer è corsa a Roma per riabbracciare Eva, da cui è stata lontana per oltre due anni

Dopo la sua seconda partecipazione all'”Isola dei Famosi“, Mercedesz Henger ha una certezza.Anche se non ha trionfato nel reality show di Canale 5, si è portata a casa un premio ancora più importante. “La pace con mia mamma è la mia grande vittoria“, ha raccontato. L’influencer non aveva più rapporti con Eva Henger da oltre due anni ma, grazie all’esperienza in Honduras, le due si sono riavvicinate, ponendo fine a tutti i dissidi.

Intervistata da Nuovo Tv, Mercedesz non ha voluto svelare il motivo per cui da tempo aspettava le scuse della madre, arrivate durante la finale dell'”Isola”. “Per quello che ci ha separate negli ultimi due anni – ha solamente detto -. Io avevo veramente bisogno di sentire quelle parole e sono contenta che siano andate così”. Mistero, quindi, sul perché le due abbiano litigato.

Anche l’ipotesi che possa essere stata colpa di Lucas Peracchi, ex fidanzato della 30enne, sembra dover essere scartata. “Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto tra madre e figlia – ha sottolineato a proposito -. L’importante è quello che ci eravamo dette noi, le cose che ci avevano ferito reciprocamente”.

Sempre sull’ex compagno, Mercedesz ha risposto a un’accusa che proprio lui le aveva mosso. Il personal trainer, pubblicando due foto dell’influencer, aveva criticato la sua forma fisica. “E’ una sua opinione – ha replicato la Henger -. Non è carino commentare così il fisico di una ragazza“.