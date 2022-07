Gemma Galgani e Gianni Sperti si stuzzicano su Instagram

L’opinionista Gianni Sperti durante la sua vacanza in Egitto non è riuscito a rinunciare a mandare una frecciatina a Gemma Galgani, oramai conosciuta come “la Mummia”, soprannome che le ha dato Tina Cipollari.

Così, tra la dama del Trono Over e Gianni Sperti si scatena un divertente botta e risposta sui social, e non è mancata l’attenzione di Tina Cipollari.

Gemma Galgani trascorre la sua estate in giro per l’Italia, in attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne con il suo “nuovo” naso. Durante la vacanza in Egitto Gianni Sperti non ha invece mancato la visita al Museo della Civiltà Egizia e qui non è riuscito a non pensare a Gemma Galgani, oramai conosciuta da tutti con questo soprannome.

“Ho appena finito di visitare il Museo della Civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano moltissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei… Scusa Gemma Galgani”, questo è quello che ha scritto l’opinionista sulle sue storie di Instagram, taggando sia la dama e sia Tina Cipollari.

Gemma ha deciso di replicare, stando al gioco dichiarando che l’unica vera mummia, ce l’ha sempre a due passi e può fotografarla quando vuole. Siamo ora in attesa quindi del ritorno di Gemma con la speranza che possa trovare l’amore della vita.