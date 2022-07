Film stasera in TV da non perdere martedì 5 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 5 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Cose nostre – Malavita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in un film di Luc Besson. Un boss diventa testimone sotto protezione FBI ma qualcuno vuole fargliela pagare.

Colossal, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Anne Hathaway e Jason Sudeikis in una commedia fantasy. Una giovane scapestrata scopre di essere collegata mentalmente a un mostro che terrorizza Seul.

Ricomincio da noi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una donna borghese tradita dal marito riscopre la vita (e un nuovo amore) grazie alla sorella.

Easy girl, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Emma Stone in una commedia scolastica. Una ragazza mente sulla sua verginità e la notizia fa il giro della scuola.

Corro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Dorian Gray, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ber Barnes e Colin Firth nella trasposizione cinematografica del noto romanzo di Oscar Wilde.

The Father – Nulla è come sembra, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

Come un tuono, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ryan Gosling e Bradley Cooper in un drama. Le vite di un criminale e di un poliziotto si legano fatalmente e il loro passato si ripercuote sui figli.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Solo 2 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis è un poliziotto che accompagna un criminale a testimoniare. Durante il tragitto dovranno cercare di sopravvivere.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Gene Wilder nel noto film tratto dal romanzo di Roald Dahl. Willy Wonka introduce alcuni ragazzini alla sua fabbrica di cioccolato in un magico tour.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Robin Hood – Principe dei ladri, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Kevin Costner, Christian Slater e Alan Rickman in uno dei film più famosi su Robin Hood.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Solo per vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Nicolas Cage in un action drama. Un insegnante vede sconvolgere la sua vita dopo l’aggressione di sua moglie.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Ricatto d’amore, ore 21:25 su Rai 1

Sandra Bullock e Ryan Reynolds in una commedia. Un’odiosa manager costringe un dipendente a sposarla per ottenere la cittadinanza americana.

Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo talent show che offre la possibilità agli artisti di strada di esibirsi in televisione.

Filorosso, ore 21:20 su Rai 3

Giorgio Zanchini e Roberta Rei in un programma che racconta le prospettive italiane.

Dynasties – L’avventura della vita, ore 21:20 su Rete 4

Serie di documentari in cui si parla di alcune specie animali a rischio estinzione.

Sono tornato, ore 21:20 su Canale 5

Massimo Popolizio e Frank Matano in una commedia che immagina il ritorno di Benito Mussolini nell’Italia moderna.

Radio Norba Cornetto Battiti Live, ore 21:20 su Italia 1

Serata all’insegna della musica dal vivo con tanti artisti sul palco.

Servant of the people, ore 21:15 su La7

La serie tv che ha reso famoso l’attuale presidente dell’Ucraina, ex attore, Volodymyr Zelensky.

Snitch – L’infiltrato, ore 21:30 su TV8

Un manager deve infiltrarsi in un giro di spacciatori per cercare la verità sul figlio ingiustamente accusato.

Outlander – L’ultimo vichingo, ore 21:25 su Nove

Originale avventura fantascientifica con protagonista Jim Caviezel, un alieno tra i vichinghi.