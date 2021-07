Quentin Tarantino ha visto il padre una sola volta nella vita: ‘L’ho cacciato’

Quentin Tarantino ha rivelato che suo padre lo ha cercato solamente dopo che aveva raggiunto il successo ed era diventato “famoso”. Il regista, il cui primo film risale al 1992, ha parlato di suo padre biologico Tony Tarantino e ha ammesso che essere stato contattato da lui, che non aveva mai conosciuto prima, dopo così tanto tempo è stato “terribile”.

Parlando nel podcast ‘WTF’ ha detto: “Aveva avuto 30 anni per cercarmi e non l’aveva mai fatto. Ma quando sono diventato famoso, si è palesato. E’ stato davvero terribile. Una cosa brutta. Ha cercato di contattarmi, ma io non ero interessato”. Il 58enne ha anche fatto sapere di essere pentito di aver usato il cognome del padre biologico nella sua professione, ma ha spiegato di averlo fatto perché suonava “cool”.

“Non l’ho fatto per lui. Non per la famiglia. Se potessi tornare indietro non usarei il cognome Tarantino. A questo punto userei il mio secondo nome come cognome. Sarei Quentin Jerome”.

Il cineasta ha dichiarato di aver incontrato il padre solo una volta e di averlo “scacciato”. “Un giorno mi ritrovo in un bar, ordino qualcosa e improvvisamente lui è lì. Mi dice, ‘Ciao, sono io’. Avevo capito. Ho detto: ‘Ah, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato’. Lui ha replicato: ‘Sì oggi è quel giorno. Posso sedermi?’. Ho guardato il tavolo e gli ho fatto cenno di andare via con la mano. L’ho guardato quando ho detto ‘ah’. Poi ho guardato solo il mio piatto mentre lo cacciavo”.

