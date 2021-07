Harry parla della figlia neonata: ‘E’ molto tranquilla, ma Archie…’

Il Principe Harry ha fatto sapere di stare “destreggiandosi” nella sua nuova vita familiare con due figli. Il 36enne ha partecipato ad un evento di beneficenza durante il quale il cantante Ed Sheeran, che ha una bambina di 10 mesi, Lyra, con la moglie Cherry Seaborn, gli ha fatto delle domande sulla vita da papà di due bambini, ovvero Archie, 2 anni, e Lilibet, 3 settimane.

Il Principe ha poi aggiunto che il suo primogenito “corre in giro come un pazzo”, ma la bimba al momento è un vero angelo. “Per ora direi che sono stato molto fortunato, lei è molto tranquilla e sembra piacerle starsene semplicemente seduta lì mentre Archie corre in giro come un pazzo”.

Harry e la moglie Meghan Markle quando hanno annunciato la nascita della loro bambina hanno anche spiegato come mai hanno scelto per lei il nome Lilibet Diana. Si tratta un omaggio alla Regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è proprio Lilibet, e Lady Diana, la madre di Harry scomparsa tragicamente nel 1997 a soli 36 anni.

Msn.com