Trono Over, Armando Incarnato: il rimprovero di Maria, Jeannette e la figlia

Armando Incarnato è un volto del Trono Over di Uomini e Donne che ha spesso generato critiche negative. Il suo modo di fare non ha conquistato il pubblico di Canale 5. Il cavaliere oggi si svela in una intervista del Magazine del programma e parla degli ultimi mesi vissuti nello studio. Proprio qui la situazione per Armando non è semplice da gestire, sebbene possa sembrare il contrario. In questa edizione ci sono stati per il napoletano momenti difficili e tante incomprensioni. Nonostante ciò, Incarnato è convinto che il tempo riuscirà a dare le dovute risposte. In particolare, sono due i momenti complicati che Armando ha dovuto affrontare nello studio: il duro rimprovero di Maria De Filippi e il ritorno dell’ex fidanzata Jeannette. Quest’ultima ha scelto di fare il suo ritorno attraverso la video chiamata. Questo suo gesto ha provocato nel napoletano rabbia, tanto che l’abbiamo visto lasciare furioso lo studio. Ed ecco che, a questo punto, confessa di essere rimasto profondamente dispiaciuto di fronte al richiamo di Maria!

Trono Over, Armando Incarnato ricorda i momenti difficili vissuti in studio

Un duro rimprovero quello che Maria De Filippi ha riservato ad Armando nel corso della passata edizione di Uomini e Donne. La conduttrice non aveva per nulla apprezzato l’atteggiamento che il cavaliere stava tenendo nei confronti di Veronica Ursida. Proprio per tale motivo, si era ritrovata costretta a richiamarlo in studio di fronte alle telecamere. “Io ho una forte stima nei suoi confronti e il suo pensiero sulla mia persona è fondamentale, per questo mi ha fatto male essere stato richiamato da lei”, confessa Armando nella sua nuova intervista. Il cavaliere conferma, inoltre, di aver instaurato un bellissimo rapporto con Roberta Di Padua, dopo la loro conoscenza finita male. Il napoletano ammette di essere felice di aver trovato nella dama una persona diversa e una bravissima madre.

Armando Incarnato del Trono Over: l’omaggio alla figlia Michelle e la distanza

Nella sua intervista, oggi Armando Incarnato parla anche di sua figlia Michelle. Uno dei suoi saloni di bellezza porta proprio il nome della bambina e ora il napoletano spiega di aver fatto questa scelta per farle un omaggio. Non solo, il cavaliere ha anche pensato al futuro della piccola, dandole infatti una base per il domani. Michelle, però, non vive con lui a Napoli e questo è un dettaglio che gli fa molto male. Vorrebbe condividere con lei tutti i momenti della giornata, ma a oggi la cosa più importante per Armando è che lei sia felice e spensierata.

