Michelle Hunziker felice del plexiglass al buffet: ‘Così finalmente nessuno sputa più sui piatti!’

La showgirl sempre attenta all’igiene è contenta della nuova regola negli hotel

In vacanza in Emilia-Romagna, non contiene il suo entusiasmo per la soluzione anti-Covid

Michelle Hunziker è felice del plexiglass al buffet: sempre attenta all’igiene, è contenta della nuova regola negli hotel. La showgirl approva la soluzione anti-Covid in sala colazione e desidera rimanga per sempre. “Così nessuno finalmente sputa più nei piatti!”, sottolinea nelle sue IG Stories.

In vacanza da qualche giorno con la madre, Ineke in Emilia Romagna, Michelle Hunziker di buonora si sveglia e scende nella sala ristorante dell’albergo per fare colazione. Mostra le pietanze del buffet protette dal plexiglass e non contiene il suo entusiasmo.

“Adoro! Posso dirvi che questa storia del plexiglass sul buffet è la cosa più bella che ci sia? Finalmente nessuno sputa più sugli alimenti al mattino! Io anche prima detestavo l’idea che la gente toccasse, sputasse… Questa è una cosa da mantenere!”, sottolinea Michelle.

La svizzera poi perentoria conclude: “Bella!”. E scrive anche: “Plexiglass a colazione top! Igiene forever”. Non sta nella pelle e si sente anche più tranquilla: la tutela della salute prima di tutto, ma soprattutto la pulizia. Così è tutto più ordinato e nessuno può più agire con troppa superficialità e, forse, un pizzico di maleducazione, come avveniva in passato proprio nei buffet dei villaggi vacanze e degli hotel.

