MeteoHeroes: dal 6 luglio su Cartoonito

Debutto in prime time per la produzione di Meteo Expert–IconaMeteo e Mondo TV Una base segreta sul Gran Sasso, omaggio alle scienziate Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. La sigla è cantata da Francesco Facchinetti, ambassador il meteorologo Andrea Giuliacci

Arriva in tv l’attesissima serie d’animazione italiana “MeteoHeroes”. A partire da domani, lunedì 6 luglio, sei giovanissimi supereroi affronteranno mille appassionanti avventure, raccontando in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto della natura, dell’importanza dell’ecologia e dei pericoli del cambiamento.



La serie debutterà in Prima TV Assoluta su Cartoonito (canale 46 del DTT) e andrà in onda dal sabato al giovedì alle ore 20.20. Ideata da Luigi Latini e nata dalla collaborazione tra Meteo Expert–IconaMeteo e Mondo TV, vede come protagonisti Pluvia, Nubess, Nix, Fulmen, Ventum e Thermo, un team molto affiatato che insegnerà ai bambini cosa vuol dire prendersi cura del proprio pianeta, anche affrontando temi di grande attualità come il riscaldamento globale, la deforestazione e la lotta all’inquinamento.



Corrieredellosport.it