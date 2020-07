Emma Marrone, scatto in bikini e post sibillino… la cantante è innamorata?

Gioco di parole ambiguo nella didascalia della foto condivisa sui social

“A/Mare. Sempre grata” e un cuoricino rosso. E’ bastato questo “indizio” per scatenare i sospetti. Emma Marrone è innamorata? La didascalia sibillina è stata condivisa sui social, accanto ad un suo scatto molto sexy con un reggiseno nero, dalla stessa cantante, che in questi giorni si trova a casa sua nel Salento. Ma se un amore in vista è solo un’ipotesi, quel che è certo è che Emma sta vivendo un momento molto sereno e felice della sua vita…

Poco più di un mese fa ha raccontato ai suoi quasi 5 milioni di follower di aver effettuato gli ultimi controlli medici che le hanno confermato di aver vinto la sua battaglia contro un tumore. Il lungo periodo di lockdown è ormai alle spalle e lei si gode la sua amata terra salentina in compagnia della sua famiglia e degli amici più cari.

E la sua felicità traspare da ogni scatto che la bella cantante ha postato nelle ultime settimane. Foto che la ritraggono sorridente e particolarmente gioiosa. Single da tempo, se si escludono brevi flirt insignificanti, Emma potrebbe davvero aver trovato l’amore, quello che coronerebbe questo fortunato periodo della sua vita.

