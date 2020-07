Alena Seredova: “Buffon mi ha fatto gli auguri per la nascita di Vivienne”

Tra loro i rapporti sono distesi ormai da qualche anno. Superata la tempesta dopo il divorzio, si godono le nuove rispettive vite

In vacanza a Forte dei Marmi con tutta la famiglia, Alena Seredova risponde alle domande dei follower su Instagram. “Ci provo a rispondere in 24 ore” premette, avendo la giornata impegnatissima tra la piccola Vivienne – nata a maggio – e i due figli più grandi David Lee e Louis Thomas – avuti da Gigi Buffon -, ma tra un breve siesta e l’altra ci riesce.

L’ex modella non si risparmia e il risultato è un’intervista social molto divertente. Alena ammette di essere stanca, come tutte le neo mamme, di riuscire a dormire ben poco, di avere ancora un po’ di pancetta dopo il parto (e la mostra) e di non allattare più. Rivela di sentire la mancanza di Praga, la sua città Natale, ma di trovarsi molto bene a Torino, dove vive ormai da anni, e di avere una persona che la aiuta in casa. In tante le chiedono come fa a gestire tre figli, ma per lei non c’è cosa più bella, anche se è molto impegnativo.



Poi la domanda che tutti aspettavano: “Il tuo ex ti ha fatto gli auguri per la nascita della bambina?”. “Certo” risponde Alena Seredova, confermando che i loro rapporti sono ormai ottimi. I dissapori nati con il divorzio, nel 2014, sono alle spalle e oggi entrambi si godono le rispettive nuove vite accanto ai compagni. Anche Buffon, quattro anni fa, ha avuto un altro figlio dalla compagna Ilaria D’Amico e non può che essere felice per l’ex moglie, diventata mamma per la terza volta regalando questa gioia infinita al compagno Alessandro Nasi.



