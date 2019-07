Tutto il suo amore per il blues in un concerto registrato nel 1980 a Pescara. È “Pino Daniele Live” che Rai Cultura propone stasera alle 23.15 su Rai5. In scaletta, le canzoni più classiche del repertorio del cantautore napoletano: “Quanno chiove”, “Napule è”, “I say I’ sto cà”,”A me me piace o blues”, tratte dagli album “Terra mia” e “Nero a metà”.