Rai1, domani andrà in onda “Passaggio a nord ovest”

A Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, domani alle 15.30 su Rai1, insieme ad Alberto Angela, si vivrà un’esperienza straordinaria: si volerà a bordo del caccia più efficiente e veloce dell’aeronautica Militare Italiana, l’Eurofighter Typhoon, utilizzato nelle operazioni di controllo e tutela degli spazi aerei.

Grazie ai rivelatori di raggi cosmici, droni e telecamere termiche a infrarossi, il mistero della costruzione delle piramidi potrebbe essere risolto in modo definitivo. Un team di scienziati utilizza la tecnologia non invasiva più all’avanguardia per “radiografare” i grossi blocchi di pietra che compongono una delle 7 meraviglie del mondo antico, la piramide di Cheope.

È possibile vivere superando costantemente i propri limiti? L’equilibrista norvegese Eskil Rønningsbakken è un uomo che vive letteralmente al limite, sfidando la gravità tra montagne, canyon e fiordi senza alcun tipo di protezione o attrezzatura di sicurezza. La sua non è solo una sfida agli elementi e alle leggi della natura, ma anche con se stesso, con le varie performance che assumono di volta in volta anche un significativo valore estetico.