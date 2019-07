Mahmood, “Soldi” brano straniero al top Israele

Gli israeliani stravedono per Mahmood tanto che la sua hit ‘Soldi’ guida – per la quarta volta – la classifica internazionale dei brani più ascoltati di Galgalatz, la Radio dell’esercito, tra le più seguite del paese.

Il quotidiano Haaretz ha dedicato alla canzone un lungo servizio in cui incorona Mahmood vero vincitore dell’Eurovision Song Contest. Ad un mese e mezzo dalla competizione svoltasi a Tel Aviv – vinta dall’Olanda con ‘Arcade’ e l’Italia al secondo posto ad un pugno di voti – per il giornale c’è solo “una canzone che gli israeliani non si possono togliere dalla testa ed è ‘Soldi'”. Ed in effetti la si sente ovunque: alla radio, nei negozi, nelle feste. Tra i motivi del successo, non c’è solo il fatto che la gara si sia svolta in Israele, ma anche, a giudizio del giornale, “il battito delle mani” che accompagna il ritornello. Poi, che il brano sia in italiano e non in inglese o francese: questo – ha sottolineato – “cattura l’ascolto”.

ANSAmed