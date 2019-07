Franca Leosini attaccata dalla madre di Marco Vannini: “Non mi deve nominare mai più”

Il linguaggio di Franca Leosini attira tante lodi ma anche critiche. “Mi ha fatto male sentirmi appellare ‘Madonna Addolorata’ e ‘madre disperata’. Non lo sono affatto”: a parlare è Marina Conte, mamma di Marco Vannini, rivolgendosi alla conduttrice Leosini tramite Facebook. La donna ha voluto rispondere alla giornalista di Storie Maledette che, durante l’intervista ad Antonio Ciontoli, l’aveva definita in questi termini: “La madre di Marco Vannini è disperata, una Madonna Addolorata, ha perso suo figlio”.

Come riporta il Fatto, Marina Conte ha formulato la sua replica con un post sul gruppo Facebook Giustizia e Verità per Marco Vannini: “Cara Signora Leosini, non intendo, in questo momento, entrare in merito al modo in cui ha condotto l’intervista all’assassino di mio figlio”. “Volevo però dirle che mi ha fatto molto male sentirmi appellare da lei come ‘la Madonna Addolorata’”, prosegue la donna, “ed essere definita più volte durante la sua trasmissione come una ‘madre disperata’, che sostanzialmente non sa quello che dice. Naturalmente sono disperata per aver perso mio figlio, ma sono una madre assolutamente lucida e determinata, che sta lottando con tutte le sue forze da quattro anni per avere la giusta giustizia e non mollerò mai, fino a quando non avrò ottenuto la giustizia che mio figlio merita. Io non vorrei essere più nominata da lei, ma, se proprio dovesse farlo e se lo ritenesse opportuno e consentito, mi descriva per quello che realmente sono e non per quello che fa più comodo a lei o ai suoi ospiti”.

