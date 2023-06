Nathaly o Fabio: chi uscirà da L’Isola dei Famosi? I sondaggi

L’eliminato della puntata non sarà rimandato direttamente in Italia ma approderà all’Ultima Spiaggia dove avrà l’opportunità di scegliere se restare a vivere lì in completa solitudine o se tornare a casa. Quella spiaggia è stata inaugurata nel corso della scorsa puntata che ha visto l’eliminazione di Corinne Clery, ma lei – una volta arrivata là – preferito rifiutare l’offerta e tornare a casa.

Probabilmente quella fra Nathaly e Fabio non sarà l’unica eliminazione della serata dato che i naufraghi in gioco sono tutt’ora 10 e la prossima settimana è già tempo di semifinale.

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Naufrago sull’Ultima Spiaggia

Nessuno al momento

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras

Paolo Noise | 35 giorni in Honduras

Christopher Leoni | 35 giorni in Honduras

Corinne Clery | 42 giorni in Honduras