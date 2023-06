Natalie Portman, matrimonio in crisi dopo il tradimento del marito

Una manciata di giorni fa abbiamo visto Natalie Portman sulla Croisette per presentare in Concorso al Festival di Cannes “May December”, il film di Todd Haynes. Suo malgrado, l’attrice americana è finita però al centro dell’attenzione per le voci diffuse da Voici su una presunta relazione extraconiugale del marito, il coreografo Benjamin Millepied. Poi Page Six ha diffuso alcune foto di un possibile incontro clandestino di lui con una donna di vent’anni più giovane, l’attivista Camille Etienne.

Il tradimento Nelle foto pubblicate, l’uomo e la ragazza erano stati ripresi entrare separatamente nell’ufficio di lui per poi uscirne due ore più tardi, ad alcuni minuti di stanza l’uno dall’altro. La liason sarebbe durato poco e non sarebbe importante. Questo secondo i giornali scandalistici. “È stata di breve durata ed è finita”, avrebbe detto una fonte vicina alla coppia. Altre fonti dicono che Benjamin “sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia”. Mentre Natalie Portman ha preferito il silenzio e secondo il Daily Mail, avrebbe perdonato il compagno proprio a causa della scarsa importanza riconosciuta al flirt in questione. E avrebbe deciso di riprovarci per il bene della famiglia. Alcune indiscrezioni uscite in concomitanza con questa nuova crisi hanno svelato che i due si erano già allontanato lo scorso anno per poi riconciliarsi però, tutto tenuto lontano dai riflettori.

La coppia Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono conosciuto alla fine 2009, sul set de “Il cigno nero”, dove è scoccato l’amore. Era stato proprio Millepied a fare le coreaografie dei balletti del film di Darren Aronofsky, grazie al quale Natalie ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice protagonista. All’epoca lui conviveva con la ballerina Isabella Boylston, che ha lasciato proprio per la Portman. Due anni dopo è arrivato il matrimonio, accelerato dalla gravidanza dell’attrice. Aleph è nato infatti a giugno 2011, e poi è arriva Amilia, nata nel 2017. I due figli, come del resto la sua vita privata, è stata tenuta costantemente lontana dalla scena pubblica.