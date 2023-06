“Masterchef”, Wanda Nara flirta con un concorrente e interviene la produzione

Wanda Nara ha reso troppo piccante l’edizione argentina di “Masterchef”, dove è conduttrice. La produzione è stata infatti costretta a bacchettarla per aver flirtato in modo evidente con uno dei concorrenti. A svelare il retroscena è stato Angel de Brito, conduttore del talk show LAM, che ha spifferato che Wanda si sarebbe lasciata andare a frecciatine e ammiccamenti sexy verso il giovane cuoco Juan Francisco Moro.

Sgridata dalla produzione “La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’ perché era tutto troppo evidente”, ha dichiarato de Brito. L’attrazione della showgirl sarebbe anche ricambiata, visto che Juan Francisco non ha perso occasione di punzecchiarla con una battute provocatoria: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui… Non è affatto una scena di gelosia”. “Ottengo sempre tutto ciò che voglio”, ha replicato lei sui social pubblicando una foto sexy (indirizzata al bel cuoco?). Wanda sembra pronta a tuffarsi in un nuovo scandalo “culinario”…

Wanda Nara single e scatenata Di certo le sue relazioni passate sono state tutt’altro che tranquille. Dopo aver tradito l’ex marito Maxi Lopez (da cui ha avuto tre figli) con l’amico e compagno di squadra Mauro Icardi (da cui ha avuto altre due figlie), la showgirl ha catalizzato l’attenzione di social e media con gli alti e bassi del secondo matrimonio. Dopo molti tira e molla, frecciatine social e colpi di scena, anche la storia con Icardi sembra essere definitivamente archiviata. Dopo una parentesi con il rapper L-Gate, flirt smentito dalla diretta interessata, ora Wanda ha il cuore libero e l’essere single non sembra dispiacerle più di tanto. La Nara sa infatti come divertirsi tra balletti scatenati a Rio de Janeiro con la sorella Zaira, siparietti bollenti sui social (per far ingelosire Icardi) e cene in famiglia con ex marito Mario Lopez. Chissà però, se proprio dietro ai fornelli di “Masterchef”, troverà l’uomo con cui iniziare il nuovo capitolo della sua vita.