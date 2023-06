Mara Venier a “Domenica In” si rivolge alla mamma di Impagnatiello: “Sì, suo figlio è un mostro”

Nell’introduzione del programma la conduttrice pone l’attenzione sulla morte di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, uccisa dal compagno che voleva lasciare.

La mamma di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, a La vita in diretta aveva detto in lacrime che suo figlio ha evidentemente una doppia personalità ed è un mostro.

Oggi Mara Venier, in apertura della puntata di Domenica In, si è rivolta alla donna guardando in camera e dicendo: “Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro Impagnatiello. Lei ha fatto un’intervista in cui ha detto “vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro”…sì signora, suo figlio è un mostro”.

Le parole della conduttrice hanno suscitato diverse critiche sui social perché giudicate inopportune, rivolte a una madre distrutta dai sensi di colpa e dal dolore e che sta vivendo, anche lei, un dramma