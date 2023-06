Lorenzo Amoruso il mese scorso in una diretta ha attaccato Manila Nazzaro ed ha svelato che la sua ex avrebbe un nuovo compagno: “Piangeva in tv, poi però pochi giorni dopo che ci siamo lasciati aveva già un altro uomo. E a me viene da pensare che lo avesse anche prima. Lei piangeva e si disperava sui settimanali e nei programmi. Ha pure parlato di una cosa nostra, che abbiamo perso una bambina. Dopo aver sentito quello che ha detto ho pianto e non sono stato bene per settimane. Le sue dichiarazioni sono state coltellate“.

Nei giorni scorsi la Nazzaro è stata avvistata con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, Stefano Oradei. Manila oggi si è sfogata ed ha rivelato di aver ricevuto commenti orrendi dopo i gossip che l’hanno vista protagonista.

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa.

Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. Ed ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure… ma sappiate che a perdere saremo sempre solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza”.