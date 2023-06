Ilary Blasi via da Mediaset, l’opzione “divorzio”: motivo e retroscena

La ventata di cambiamenti e rivoluzioni sembrerebbe coinvolgere anche Mediaset, non solo la Rai. Stando a quanto scrive The Pipol Tv, infatti, al centro di numerose riflessioni ci sarebbe l’Isola dei Famosi, storico programma dell’emittente privato. Parrebbe che la diciassettesima edizione, ancora in corso, non stia rivelando all’altezza delle aspettative, spingendo i vertici di Mediaset a porsi alcune domande sul futuro del programma.

In questa edizione, già sei concorrenti hanno fatto ritorno a casa, dando forfait. Claudia Motta si è ritirata dopo essersi fatta male alla testa e ad un braccio, Paolo Noise ha abbandonato dopo alcuni problemi di salute, Fiore Argento, invece, si è fatta male ad un piede. All’esodo di massa dal programma hanno preso parte anche Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini.

Al ritiro di numerosi concorrenti dall’Isola, si aggiungono dinamiche del gioco evidentemente indebolite. Il rischio è che il programma possa non essere riconfermato per il prossimo anno, portando i vertici Mediaset ad optare per una sostituzione. In dubbio, quindi, ci sarebbe anche la conduttrice Ilary Blasi, il cui destino televisivo appare incerto e non è da escludere un “divorzio” (stavolta da Cologno Monzese, non da sentimentale). Su di lei dovrà essere svolta un’attenta riflessione per valutarne il futuro, ma lo scenario appare ancora poco chiaro.

Ilary Blasi è alla guida de l’Isola dei Famosi dal 2021, quando prese il posto di Alessia Marcuzzi. Le voci di una riflessione sul destino della conduttrice si intrecciano a quelle dei cambiamenti nel palinsesto Rai. C’è infatti chi avanza la particolare ipotesi di vedere Ilary cambiare emittente, seguendo le orme della già citata Marcuzzi. Non si ha ancora nessuna certezza a riguardo, così come non è chiaro, al momento, se i vertici Mediaset possano effettivamente optare per una sostituzione de l’Isola dei Famosi nel loro palinsesto.

Laddove L’Isola dovesse chiudere i battenti, l’ex moglie di Totti si ritroverebbe senza programmi. E se non c’è una trasmissione da timonare non c’è nemmeno un contratto da siglare a meno che saltino fuori nuovi progetti. Il punto è che negli ultimi anni la Blasi ha visto decrescere i propri impegni sulle reti Mediaset: dopo l’addio a Le Iene e al GF Vip, ha tentato delle prime serate su Canale Cinque con Star in the Star, un flop, tanto che sono persino state tagliate alcune puntate. Poi L’isola. Domani chissà…