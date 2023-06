GialappaShow, la parodia di Costantino della Gheradesca imitato da Ubaldo Pantani

Nel terzo appuntamento dello show, Cristina Chiabotto affianca il Mago Forest in veste di conduttrice . Irresistibile l’imitazione di Costantino he impartisce lezioni in quanto “garante dell’intrattenimento”, grazie al successo di Pechino Express. Appuntamento in prima visione assoluta tutte le domeniche su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno.

La Gialappa’s Band, composta per l’occasione dai soli Marco Santin e Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, continua ad intrattenere all’insegna del sano divertimento tra gag, personaggi inventati, imitazioni e parodie in prima visione assoluta tutte le domeniche su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno. E dopo i tanti momenti imperdibili dei primi due appuntamenti, ecco cosa è successo nel terzo esilarante atto.

Nella terza puntata di Gialappa Show, Costantino della Gherardesca (imitato da Ubaldo Pantani) fa il suo ingresso sul palco sorretto da quattro portantini palestrati. “Eccomi sono tornato, è il vostro Costantino di fiducia che vi parla” annuncia con nonchalance il famoso conduttore di Pechino Express. Dopo una breve presentazione dei suoi portantini “usa e getta”, il presentatore in quanto garante dell’intrattenimento parla del programma e della gente brava che lavora al suo fianco. “Partiamo subito dall’eccezione e quindi da Forest che con il suo buffo zampettare, per quanto divertente, non basta” ha ironizzato Costantino. “Per fortuna stasera abbiamo lei, Cristina Chiabotto detta anche “Barbie doppie punte”. Ma non basta, per meritarvi questa rete dovete studiare: questa settimana riguardate tutte le puntate di Pechino Express dove un sopraffino conduttore riesce a rendere gradevole una gita fuori porta con celebrità in disgrazia” conclude il presentatore. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nel quarto appuntamento, rivediamo la gag nel video in testa a questo articolo.