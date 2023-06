“Focus” dedica il palinsesto al pianeta, speciale con Luca Parmitano

“Focus”, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dalle 8.15 del mattino a sera inoltrata, dedica il palinsesto di lunedì 5 giugno al pianeta: natura, biodiversità, bellezza, ma anche le fragilità cui la terra, e la nostra stessa sopravvivenza, sono esposte. La prima serata è caratterizzata da una produzione originale della rete tematica Mediaset: “Come sta il nostro Pianeta? Uno sguardo dall’alto”, con Luca Parmitano.

Luca Parmitano, astronauta dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, è stato il primo italiano al comando della ISS, durante la missione Expedition 61. Il programma, di e con Luigi Bignami, è stato realizzato con il supporto scientifico e tecnico di ESA, CNR, ENEA, OGS.

Molti, inoltre, gli interventi di studiosi ed esperti. In day-time, documentari BBC sui vari habitat del Pianeta, mettono a fuoco la situazione in cui versano montagne, deserti, oceani e grandi pianure. In particolare, dalle ore 18.15 alle 21.15, la programmazione si concentra su Patagonia, Borneo, Zambia.