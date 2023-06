Barbara ha incontrato Milly, la Carlucci spiega: “Come mai ci siamo viste”

Nei mesi scorsi è circolato un rumor sul possibile arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle nella veste di giurata, insieme alla Smith, Zazzaroni, Canino e Mariotto. Alcuni siti hanno anche parlato di un incontro tra Carmelita e Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle ieri a Da Noi a Ruota Libera ha fatto chiarezza. La Carlucci ha spiegato che l’incontro con la d’Urso effettivamente c’è stato, ma anni fa, quando Barbara è stata invitata ad andare nello show di Rai Uno per partecipare come ballerina per una notte.

“Sì ho visto che hanno parlato della d’Urso a Ballando. Ed è vero che ci siamo viste è vero, anni fa. Ci vedemmo perché era nata la possibilità che potesse diventare la ballerina per una notte. E quindi ci siamo incontrate. Possibilità che purtroppo è sfumata completamente. – ha continuato Milly – Ma ci siamo viste con gran piacere e cordialità per questa occasione. Poi però la cosa non è andata in porto”.7

Ed effettivamente nel 2021 la Carlucci aveva rinnovato il suo invito alla d’Urso: “Se è vero che l’ho invitata a venire a Ballando con le Stelle? Certo è tutto vero, le ho chiesto di venire anche come ballerina per una notte. La posso invitare nuovamente e perché no? Purtroppo ci sono contratti e questioni di esclusive. Magari ci possono essere clausole per andare anche in un’altra rete che non è quella dove si lavora quotidianamente. Però ribadisco che noi siamo sempre aperti per la d’Urso e anche per Gerry Scotti e Maria De Filippi. Ospitare da noi uno di questi grandi personaggi sarebbe un piacere. Non so se accadrà e sarà possibile ma noi li invitiamo. Anzi, avevo anche chiesto ad Alessia Marcuzzi di venire. E poi per una serie di questioni non è successo“.