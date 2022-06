L’inno alla vita di Jovanotti nel video “Alla salute” in attesa del debutto del Jova Beach Party 2022

Pronto a partire con il nuovo tour sulle spiagge, arrivano le immagini del brano è tratto dal capitolo “Mediterraneo” che andrà a comporre a fine anno il “Disco del sole”

A un mese dalla partenza del Jova Beach Party, Jovanotti aggiunge un ulteriore tassello e pubblica il video “Alla salute”.Ogni brano ha una sua storia, un suo momento, un suo sapore e una sua strada. È questo quello che ha pensato Lorenzo quando ha immaginato il “Disco del Sole”, un progetto che si arricchisce periodicamente di nuove stagioni musicali e che continua a scorrere in un flusso di brani continuo, che pian piano va a comporre il disco in arrivo in formato fisico e completo. Dopo l’uscita della prima stagione de “La Primavera”, fuori per il solstizio d’inverno, “Alla salute” è contenuto nella stagione Mediterraneo che propone un gruppo di dieci nuove canzoni tra cui “I love you baby”, già disco d’oro e al vertice dei brani più suonati in radio, in vetta alla classifica dei brani più streammati sulle piattaforme digitali.

“Oggi la musica scorre attraverso canali multipli e spesso non comunicanti tra di loro Per questo seguo la spinta interiore a sperimentare modi non convenzionali per far girare la mia musica. Questo video è esattamente come ho immaginato Alla salute”, racconta Lorenzo. Nel video, una sequenza di tanti momenti estivi e gioiosi con alcune citazioni alla migliore cinematografia italiana con cui Lorenzo è cresciuto: da “Novecento” di Bertolucci per la scena delle bandiere, a “Il bisbetico domato” durante la spremitura dell’uva dell’Adriano nazionale. In scena con Lorenzo Shantel, produttore, cantante e disc jockey di origine tedesca, celebre per i suoi lavori con l’orchestra gitana e per i remix tra musica balcanica ed elettronica con cui ha più volte conquistato la vetta della World Music Charts europea.



Jovanotti spiega: che il brano “è un brindisi e un augurio, un treno che viaggia verso tempi migliori ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa. È una di quelle canzoni nate per essere usate nelle occasioni in cui servono, come ‘Tanti auguri a te’ o certi pezzi natalizi. La puoi tagliare e prendere solo la parte che ti serve. Dentro c’è tanta di quella vita e tanta di quella musica ascoltata, vissuta, masticata e sentita, che quando l’ho scritta ho avuto l’impressione che già esistesse e che a me spettasse solo di registrarla. È una danza sfrenata e alcolica, uno sfogo necessario e pagano. La sonorità è mediterranea della sponda est e ha visto la luce tra Atene, Cortona, Düsseldorf e Istanbul, con un ensemble di musicisti formidabili immersi nella tradizione delle diaspore europee”.

Il videoclip è girato in Calabria, tra Scilla e Gerace, “una giornata così pazzesca che quando è finita non ho avuto la sensazione di aver lavorato sul set ma di essere stato a una festa”.



Ecco il calendario del Jova Beach Party

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia­ (2 LUGLIO SOLD OUT)

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea (30 LUGLIO SOLD OUT)

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione (3 SETTEMBRE SOLD OUT)

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto