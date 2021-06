Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

Un fine settimana ricco come non succedeva da tempo, su Amazon Prime Video. Tra nuove uscite e titoli che saranno cancellati dal catalogo nei prossimi giorni, ci sono ben 12 film e 8 serie tv da guardare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le novità, ci sono in particolare due film da segnalare, molto diversi tra loro: da una parte The Mauritanian, una storia vera eppure incredibile di un prigioniero di Guantanamo mai processato; dall’altra Maschile Singolare, commedia con una delle protagoniste di LOL, Michela Giraud. In uscita su Prime in questi giorni c’è poi la seconda stagione di The Handmaid’s Tale e la decima di Shameless.

Tra i titoli in scadenza, un film con Daniel Craig e uno con Emily Watson, ma anche la prima stagione di una serie come Blood & Oil e l’ottava della serie animata di American Dad (che migra verso casa Disney+, sezione Star).

Infine, è un week end d’oro per gli amanti del cinema italiano di una volta: tra i nuovi arrivi nel catalogo ci sono Giallo Napoletano, Il Gatto a nove code e due film con Totò. Di seguito l’elenco, in ordine cronologico, dei film e delle serie tv da vedere nei prossimi giorni su Prime Video.

28 giorni dopo (film 2003) – data di uscita 1 giugno

Trasmesso in una goccia di sangue e con effetti devastanti nel giro di pochi secondi, un virus condanna coloro che infetta a vivere in uno stato permanente di furia omicida. Dopo 28 giorni il paese è completamente contaminato, quando un gruppo di superstiti inizia a fare dei tentativi per salvare il futuro dell’umanità, non realizzando a pieno che il virus mortale non è la loro unica minaccia… Diretto da Danny Boyle

Giallo Napoletano (film 1979) – data di uscita 1 giugno

Raffaele Capece è un professore di mandolino costantemente in bolletta, ridotto a suonare per le strade a causa degli sperperi del padre, giocatore incallito. Suo malgrado, si trova al centro di tre misteriosi delitti, avvolti attorno a trame e personaggi straordinariamente arruffati. Risolvere l’intricato giallo, però, significa mettersi in tasca un gruzzolo molto consistente. Regia di Sergio Corbucci, con Marcello Mastroianni, Ornella Muti, Michel Piccoli.

Il gatto a nove code (film 1971) – data di uscita 1 giugno

Un medico fa una scoperta sconvolgente: gli individui che possiedono un particolare corredo genetico sono predisposti a diventare temibili delinquenti. La scoperta costa la vita allo scienziato e suscita la curiosità di due investigatori dilettanti: un giornalista e un anziano enigmista cieco. Prima di braccare il colpevole, dovremo attendere una lunga scia di sangue. Di Dario Argento

Il mondo perduto – Jurassic Park (film 1997) – data di uscita 1 giugno

Il regista Steven Spielberg ci riporta sulle scene di Jurassic Park con Il mondo perduto, un sequel ancora più ricco di dinosauri, azione ed effetti speciali del suo predecessore, che aveva infranto ogni record d’incasso. Con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Richard Attenborough.

Totò contro il pirata nero (film 1964) – data di uscita 1 giugno

Per scampare all’arresto, il ladruncolo José si nasconde in un barile che viene imbarcato sulla nave del temibile Pirata Nero. Grazie a una serie di stratagemmi, il malcapitato riesce a conquistarsi la fama d’invincibile spadaccino e a far arrestare i banditi del mare.

Totò e Cleopatra (film 1963) – data di uscita 1 giugno

Marco Antonio, richiamato a Roma da Alessandria da Ottavio, che vuole fargli sposare la sorella Ottavia, viene sequestrato dalla legittima moglie Fulvia che lo sostituisce col fratellastro, Totonno. Totonno va quindi in Egitto, dove maltratta Cleopatra al punto da essere condannato a morte. Ottavio, allora, dichiara guerra all’Egitto.

King of Thieves (film 2018) – data di uscita 1 giugno

L’incredibile storia vera del furto di diamanti del 2015, uno dei più grandi della storia britannica che ha fatto notizia in tutto il mondo quando si è scoperto che era stato perpetrato da una banda di pensionati disadattati. Con Michael Caine.

Shameless – (serie tv, decima stagione) – data di uscita 1 giugno

Penultima stagione della dramedy sulla disfunzionale famiglia Gallagher. Nella stagione 10, Frank approfitta del suo infortunio per farsi prescrivere quante più medicine possibili, mentre Debbie diventa la nuova matriarca dal pugno di ferro della famiglia Gallagher. Intanto Lip vive la sua storia con Tami, Carl torna al sud e Liam conosce più a fondo la propria cultura sotto la guida di V. Kev affronta una crisi d’identità, mentre Ian e Mickey riaccendono la passione.

The Handmaid’s Tale – (serie tv, seconda stagione) – data di uscita 1 giugno

Mentre su Timvision continuano gli episodi della stagione 4, su Prime arriva la seconda serie delle drammatiche vicende di Gilead (la serie è realizzata per Hulu da MGM). La seconda stagione di “The Handmaid’s Tale” è incentrata sulla gravidanza di Offred (Elisabeth Moss) e sulla lotta in corso per liberare il suo futuro figlio dagli orrori di Gilead.

Kaeloo (serie tv, stagioni 2 e 3) – data di uscita 2 giugno

Serie animata francese su un gruppo di amici che inventano giochi per sfuggire alla noia nel “Paese Troppo Carino”. Kaeloo ogni giorno inventa un nuovo gioco insieme agli amici Stumpy, Quack-Quack e Mr Cat. Segui le sue esilaranti avventure, ma non farlo arrabbiare: potrebbe trasformarsi in un enorme mostro verde!

Il Piccolo Yeti (film di animazione 2019) – data di uscita 3 giugno

Quando i dispettosi amici Yi, Jin e Peng scoprono un cucciolo di yeti sul tetto di casa, lo chiamano Everest e intraprendono un’avventura emozionante per ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia.

The Mauritanian (film novità – Amazon Original) – data di uscita 3 giugno

Genere: drammatico

The Mauritanian è basato su Guantánamo Diary, autobiografia bestseller del New York Times scritta da Mohamedou Ould Slahi, e segue la storia vera di Slahi (Tahar Rahim) catturato dal governo americano e imprigionato per anni a Guantanamo Bay (GTMO) senza essere processato. È una incredibile testimonianza di sopravvivenza contro ogni previsione, Slahi, nella sua lotta per ottenere la libertà trova un’alleata nell’avvocatessa Nancy Hollander (Jodie Foster), affiancata dalla sua associata Teri Duncan (Shailene Woodley). Attraverso la controversa difesa di Nancy e Teri e le prove scoperte dal formidabile procuratore militare Tenente Colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch) viene rivelata una cospirazione scioccante e di vasta portata. Un film sull’importanza dello stato di diritto e sull’estremismo di ogni tipo, ma anche un racconto tenero, divertente ed edificante su Mohamedou, un uomo straordinario la cui umanità ha trionfato, cambiando profondamente quelli che gli sono stati accanto.

Maschile singolare (film novità – Amazon Exclusive) – data di uscita 4 giugno

Genere: commedia

Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente sia economicamente. Con il supporto dell’amica di sempre, Cristina (Michela Giraud), deve trovare una nuova casa, un lavoro e – soprattutto – un nuovo scopo nella vita.

Va a vivere con Denis (Eduardo Valdarnini), un ragazzo che vive una vita molto libera e fatta di piccoli espedienti, e inizia a lavorare nel forno di Luca (Gianmarco Saurino), un affascinante amico del nuovo padrone di casa.

Da sempre appassionato di pasticceria, Antonio riacquista fiducia in se stesso frequentando un corso professionale; nel frattempo, con la collaborazione di Denis e Luca, scopre che essere single non è poi così male e si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione. Ma quando all’orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo amore, Antonio sembra pronto a tornare sui suoi passi…

Dom (serie tv Amazon Original 2021) – data di uscita 4 giugno

Genere: crime

La serie Amazon Original brasiliana Dom è un crime drama in otto episodi della durata di un’ora ispirato alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga.

Dom racconta la storia di Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro. Introdotto già dall’adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000. Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro Dom, Vitor Dantas, il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento in fondo al mare e che aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.

Cena con delitto (film 2019) – scadenza 4 giugno

Un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati. Con Daniel Craig

American Dad (serie animata 2006, 8 stagioni) – scadenza 5 giugno

Serie animata che ruota intorno alla vita di Stan Smith, agente della CIA impegnato a garantire la sicurezza nazionale. Attorno a lui la famiglia, un pesce parlante e un alieno.

Blood & Oil (serie tv 2015, 1 stagione) – scadenza 6 giugno

Una coppia cerca di diventare ricca in una città in espansione grazie al petrolio. La loro strada incrocia quella di un ricco magnate senza scrupoli che vuole ampliare il suo impero.

Little Boy (film 2015) – scadenza 10 giugno

Un bambino di otto anni ha problemi di sviluppo, e il suo unico amico è suo padre. Quando l’uomo parte per il fronte, il protagonista è costretto a confrontarsi con la crudeltà dei suoi compagni di scuola e di altre persone. Con Emily Watson.

