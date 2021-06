Cosa guardare su Netflix? Le migliori serie tv e film per questo weekend (4-6 giugno)

Anche questa settimana ci rivolgiamo ai nostri indecisi seriali per dare loro qualche consiglio su cosa guardare questo weekend su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d’accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di inizio giugno 2021. Tra grandi ritorni di anime del passato, nuove uscite Netflix e nuove stagioni di serie già note ce n’è per tutti i gusti, ora non vi stesta che scegliere!

Sweet Tooth (serie tv)

Partiamo da una novità, una nuova storia che Netflix ha rilasciato proprio agli inizi del mese di giugno 2021. Sweet Tooth è una nuova serie fantasy della piattaforma di streaming composta da 8 episodi e tratta dalla serie di fumetti DC scritta da Jeff Lemire. La serie è prodotta da Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran e racconta la storia di un mondo ridotto nel caos assoluto dopo il “grande crollo” nel quale vivono esseri misteriori metà uomini e metà animali a cui tutti danno la caccia accusandoli di essere la causa del virus che sta dilagando. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie) e i due partono per un’avventura attraverso quel che resta dell’America alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Sailor Moon Eternal (Il film)

Debuttato su Netflix lo scorso 3 giugno, per la gioia dei fan della serie animata, Sailor Moon Eternal è il nuovo titolo della piattaforma di streaming da non perdere assolutamente questo weekend, anche per fare un tuffo nel passato. Tutti i nostalgici degli anno ’90, infatti, potranno tornare bambini con la storia di una delle eroine del supernaturale. La storia partirà da un evento: una forza oscura che arriva sulla Terra dopo un’eclissi totale di sole e le guerriere Sailor dovranno tornare a combattere insieme per riportare la luce nel mondo. Aprile e la fioritura dei ciliegi fanno da sfondo a queste nuove avventure ambientate in una Tokyo in festa per l’eclissi totale di sole più spettacolare del secolo. Mentre la luna nuova oscura lentamente la luce del sole, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, in cerca della fanciulla prescelta che può sciogliere il sigillo del Cristallo d’Oro. Nel frattempo il misterioso Dead Moon Circus arriva in città per attuare un piano malvagio: liberare i Lemures (la materializzazione degli incubi), rubare il Cristallo d’Argento Leggendario, soggiogare la Luna e la Terra, e infine dominare l’intero universo…

Summertime 2 (serie tv)

L’ultimo consiglio streaming del weekend è la seconda stagione di Summertime, la serie Netflix uscita con nuovi episodi inediti lo scorso 3 giugno. Lo show originale italiano, prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – e tratto dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, torna a regalare al pubblico scorci delle avventure estive di un gruppo di ragazzi nella costa adriatica ed è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature. La trama della seconda stagione ci fa tornare nelle atmosfere estive di Summertime con Edo e Sofia che superano l’esame di maturità facendo progetti per il futuro. Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e un nuovo amore con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno di questi personaggi è alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Cosa racconterà questa nuova estate? Parlerà senza dubbio d’amore, di amicizia e di nuove sfide.

today.it