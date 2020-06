Mika torna a X Factor come giudice della 14esima edizione: anticipazioni

X Factor, spunta un altro nome sui giudici dell’edizione 2020 e si tratta di un ritorno: Mika pronto a tornare

Mika tornerà come giudice a X Factor 2020! Dopo l’annuncio sul profilo ufficiale di X Factor su quando sarebbero stati svelati i nuovi giudici, i nomi in realtà stanno spuntando già oggi. Qualche ora fa infatti era stato scritto sul social network che martedì prossimo Alessandro Cattelan, conduttore del talent show, avrebbe fatto un annuncio importante nella prossima puntata di E poi c’è Cattelan.



Il programma va in onda il martedì sera, sempre su Sky, per cui avremmo scoperto tutto entro pochi giorni. Naturalmente si tratterà comunque dell’annuncio ufficiale sui nuovi giudici di X Factor 2020, ma in queste ore siamo già a ben due nomi trapelati prima che Cattelan sveli tutto martedì prossimo. E chissà che non saltino fuori anche gli altri due nelle prossime ore, o nei prossimi giorni!

Poco fa vi abbiamo svelato il nome dell’unico volto femminile in giuria, adesso sempre Davide Maggio ha aggiunto il primo nome maschile. Si tratta di Mika, il cantante di origini libanesi che ha già ricoperto il ruolo di giudice a X Factor. Lo abbiamo scoperto al tavolo dei giudici infatti già nel 2012 ed era stato poi confermato per tre edizioni. Sono rimasti nei ricordi di tutti i suoi divertenti siparietti con Fedez, che però sembra aver preso le distanze dal mondo della televisione. Difficile quindi che il nome del rapper spunti tra gli altri due nomi dei giudici ancora da scoprire. Ma mai dire mai. Il nome di Mika comunque era già spuntato qualche tempo fa e non era l’unico su cui si parlava di ritorno… Lo scorso aprile infatti si mormorava del ritorno di Mika e anche di Manuel Agnelli. Se le voci sul primo sembrano aver trovato conferma oggi, allora non è del tutto improbabile rivedere anche Agnelli giudice a X Factor 2020.

Chi potrebbe essere il quarto nome? Si è molto chiacchierato anche di Neffa, per cui chissà che non possa essere proprio lui a completare la giuria del prossimo X Factor. La 14esima edizione dovrebbe cominciare in autunno, le Audizioni invece dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. La produzione comunque ha lavorato nei mesi scorsi esaminando i provini arrivati via Web, facendo già una prima selezione degli aspiranti concorrenti.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com