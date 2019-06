Stasera torna, su Rai Movie, “Movie Mag”

“Ho pronta una sceneggiatura sulla vita di Dante, che spero di girare. Riuscire a raccontare il Sommo Poeta con un film darebbe un senso a tutta la mia filmografia”. Pupi Avati svela retroscena inediti sul suo prossimo progetto nel corso del faccia a faccia con Federico Pontiggia, nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie è in onda alle 23.10 e nella notte di Rai1.

Arriva nelle sale X-Men – Dark Phoenix, dodicesimo film della saga Marvel dedicata agli X-Men. Protagonista della storia è Jean Grey (Sophie Turner), che durante una missione di salvataggio nello spazio viene colpita da un brillamento solare, acquisendo poteri sovrumani ma anche una forte instabilità contro la quale dovrà lottare. Movie Mag intervista il regista Simon Kinberg e i protagonisti del film.

“See You NextWednesday”, la rubrica più cinefila del piccolo schermo, firmata dal critico Alberto Farina, questa settimana parla di bambini mutanti, con un excursus che va dagli X-Men fino a Il villaggio dei dannati di John Carpenter.

Il magazine di Rai Movie intervista Claudia Gerini e gli altri protagonisti di A mano disarmata, film di Claudio Bonivento dedicato alla storia vera di Federica Angeli, giornalista che dal 2013 vive sotto scorta per i suoi articoli sulla criminalità organizzata di Ostia. A seguire, Movie Mag porta gli spettatori sul set de Gli uomini d’oro, noir di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Quali sono gli auspici per il Gemelli, lo Scorpione e tutti gli altri segni zodiacali? E quali sono i film di Rai Movie più adatti a loro. Lo scopriamo con il Cineoroscopo, firmato da Simon & The Stars per Movie Mag.

In chiusura di puntata, il Notiziario del Cinema intervista Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, e Francesco Rutelli, Presidente di Anica, per parlare delle candidature appena annunciate ai Nastri d’Argento.