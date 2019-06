Seat Music Awards 2019, Arena di Verona: diretta, cantanti e premi live del 5 giugno 2019.

Sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada per una serata di grande musica.

Mercoledì 5 giugno, alle 21.25 su Raiuno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la prima serata dei Seat Music Awards 2019, i premi della musica che, ogni anno, vengono assegnati ai cantanti nazionali e internazionali che hanno raggiunto importanti traguardi discografici negli ultimi dodici mesi. Sul palco dell’Arena di Verona saliranno i big della musica italiana, ma anche gli artisti emergenti come Giordana Angi e Alberto Urso che arrivano direttamente dalla scuola di Amici e il vincitore di The Voice of Italy 2019. In un’Arena di Verona gremita in ogni posto, la grande protagonista della serata sarà la musica e i grandi successi che in questi ultimi mesi hanno fatto cantare e ballare milioni di persone. Quali saranno, dunque, i premi che saranno assegnati questa sera?

TUTTI I PREMI DEL SEAT MUSIC AWARDS 2019

Questa sera, sul paco dell’Arena di Verona, nel corso della prima serata dei Seat Music Awards 2019, oltre ai successi discografici degli ultimi dodici mesi, saranno presentati anche nuovi progetti musicali che faranno da colonna sonora all’estate 2019. I Seat Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto nell’ultimo anno con i loro album i traguardi “oro” (oltre le 25.000 copie), “platino” (oltre le 50.000 copie), e “multi platino” (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione “multiplatino”. Sarà assegnato anche il “Premio Live” che sarà consegnato agli artisti che hanno raggiunto un grande numero di spettatori durante i concerti.

SEAT MUSIC AWARDS 2019: TUTTI I CANTANTI

Quali cantanti, dunque, saranno premiati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada? Sul palco dell’Arena di Verona saliranno: Achille Lauro, Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Anastasio, Annalisa AnnaTatangelo, BenjiFede, Biondo, Boomdabash, Elodie, Emma Muscat, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gazzelle, Gino Paoli, Giusy Ferreri, Il Volo, Levante, Loredana Bertè, Lo Stato Sociale, Luchè, Mika, Myss Keta, Modà,, Negrita, Nek, Noemi, Paola Turci, Raf, Ron, Takagi & Ketra, The Kolors e Umberto Tozzi.

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net