Gabriel Garko: ‘Sono fidanzato da un po’ di tempo, è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo, ma penso anche al matrimonio. Farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti’

Gabriel Garko ha un nuovo amore di cui non svela nulla. A Chi confessa: “Sono fidanzato da un po’ di tempo e penso anche al matrimonio”. Esce da un tunnel. A 47 anni confessa di essersi riappropriato di se stesso. “Dovevo sempre essere perfetto. Forte. Non erano ammesse gaffe. Ero entrato in un tunnel senza alcuna via d’uscita. Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona. Sono finalmente uscito da quella gabbia d’oro in cui mi ero cacciato con le mie stesse mani e che mi ha tarpato le ali per troppo temo. Piano, piano sto riprendendo in mano la mia vita”, racconta al settimanale.

L’attore svela di aver avuto un periodo di castità durato un anno, era giovane: “Avevo tra i 20 e i 25 anni”. Non ha fatto l’amore così spesso come tutti credono. Se gli è capitato di farlo ‘virtualmente’? Sì, ma oggi è centrato. “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo – rivela Gabriel Garko – Non conviviamo, ma ci sono bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.

Non vuole dire con chi è fidanzato, chi è la donna che gli fa pensare al matrimonio, legame a cui finora si è sempre sottratto: “Ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dirle che sono contento e appagato”. Ha presentato la nuova compagna: “Anche in famiglia. Con i miei genitori non ho segreti”.

Gabriel Garko parla anche della sua vicinanza a Gabriele Rossi, con cui è stato paparazzato molto spesso negli ultimi tempi: “E’ un amico speciale a cui tengo molto”. Quando gli si fa notare che il Rossi ha 31 anni e lui 47, dice: “Passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto di amicizia tra due persone. Frequento regolarmente uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure”.

I gossip sulla sua presunta omosessualità tornano sempre, Gabriel replica: “Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone, così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.

