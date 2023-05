Tilt, il duetto di La Rappresentante di Lista ed Elisa

La Rappresentante Di Lista ed Elisa duettano in Tilt, il nuovo singolo dei producer Zef e Marz

Venerdì 5 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme d’ascolto Tilt, il nuovo singolo del duo di producer Zef e Marz in collaborazione con Elisa e La Rappresentante di Lista. Una combo tra artisti e producer decisamente interessante, che ha già attirato l’attenzione di tantissimi fan.

VOCI E MANI CHE COLLABORANO PER UN PROGETTO ESPLOSIVO

La potente voce della cantautrice triestina Elisa, unita al duo di hit come Diva o Ciao Ciao, già sarebbe abbastanza per suscitare un programma molto promettente, ma non finisce qui. Perché oltre alle già sopracitate voci, si aggiunge al progetto anche la manodopera di Zef e Marz, duo di producer multiplatino che lavora ormai da anni del mondo dell’urban e del pop italiano. È da diverso tempo, infatti, che i due conquistano la scena nazionale sfornando hit per i maggiori artisti italiani, come hanno fatto ad esempio nel Sanremo del 2021 con Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e l’anno successivo proprio con Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista, con cui ora tornano a collaborare assieme ad una delle voci più potenti d’Italia, quella di Elisa. Sia La Rappresentante Di Lista che Elisa stanno attraversando una fase musicale particolarmente prolifica: i primi, dopo il successo di Diva, Amare e Ciao Ciao, hanno firmato anche il pezzo sanremese Lettera 22 dei Cugini Di Campagna. Elisa invece, il cui nome e la cui carriera parlano già da soli, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con O forse sei tu ha da poco pubblicato Diamanti, un featuring con Jovanotti e i Negramaro.

LA DIREZIONE ARTISTICA DI ZEF E MARZ SFIDA IL MONDO DELL’ELETTRONICA

La continua ricerca e contaminazione dei due producer, che li ha condotti negli anni ad una serie di premi e riconoscimenti, sfocia ora in un progetto del tutto nuovo, ovvero quello della musica elettronica. I due amici, oltre che producer, hanno quindi voluto concretizzare la loro collaborazione creando un progetto innovativo, dal sound ricercato e che seguisse unicamente la loro firma e la loro direzione artistica. Ad affiancarli in questa nuova sperimentazione ci saranno proprio nientemeno che Elisa, una delle artistiche più iconiche del panorama musicale nazionale, e La Rappresentante di Lista, che negli ultimi anni (e soprattutto a Sanremo) ha stupito il pubblico con dei pezzi pop travolgenti. Ecco come parlano Zef e Marz di questo brano e della collaborazione: «Eravamo in studio con Elisa quando, durante una sessione, le abbiamo fatto sentire la base di questo brano. È venuto spontaneo immergersi subito nella scrittura e realizzazione di questo pezzo. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico coinvolgere La Rappresentante di Lista. Ci siamo messi in contatto con Veronica e Dario, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare al progetto ed è nata Tilt».