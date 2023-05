Pechino Express 2023 destinazione Battambang: chi è stato eliminato e cosa è successo

Nella semifinale di Pechino Express – La via delle Indie ad arrivare primi al tappeto rosso sono “Gli ItaloAmericani” che scelgono di eliminare “I Siculi”, per loro è arrivato il momento di tornare a casa. A vincere la prova vantaggio sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore che affidano il malus a “I Novelli Sposi”.

Nella nona tappa di Pechino Express, i viaggiatori partono dalla città di Oudongk e si dirigono verso il villaggio di Kampong Luong. La destinazione finale della tappa è la città di Battambang. “I Novelli Sposi”, vincitori dell’ottava tappa, assegnano il malus a “Gli Italo Americani”. Questo si rivela essere il rapper Jake la Furia il quale, oltre ad unirsi alla coppia, è portatore della bandiera nera. Ogni volta che il potere della bandiera viene attivato via radio, la coppia è obbligata a fermarsi e radunare venti persone per organizzare un concerto rap improvvisato. Solo Jake La Furia, nelle vesti di giudice, può decidere la validità del concerto. Una volta completata questa sfida, il malus viene assegnato a un’altra coppia.

“I Novelli Sposi” e “Gli Italo Americani” sono le due coppie che si sfidano nell’ultima prova vantaggio di questa edizione di Pechino Express. Enzo Miccio proclama la coppia vincitrice della nona tappa di Pechino Express, La via delle Indie. Nonostante l’infortunio di Joe Bastianich, “Gli Italo Americani” hanno dimostrato grande determinazione, conquistando la vittoria.

“Gli Italo Americani”, con grande dispiacere, decidono di eliminare “I Siculi”. Sfortunatamente, la busta nera non li salva e lasciano Pechino Express consapevoli di aver messo cuore e anima nel loro percorso, dall’inizio alla semifinale. Appuntamento giovedì 11 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW per la finale di Pechino Express.