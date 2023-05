Nonna Michelle Hunziker dà il biberon a Cesare prima di andare in tv

La prima foto social con il neonato tra le sue braccia

Michelle Hunziker veste a meraviglia i panni di nonna più sexy d’Italia. La showgirl è multitasking e posa con il nipotino Cesare Augusto mentre gli dà il biberon prima di andare in tv a condurre “Striscia la notizia”. Sempre pimpante e sensuale, la mamma di Aurora Ramazzotti, che ha partorito il suo primogenito lo scorso 30 marzo, culla il neonato tra le sue braccia. La foto social della manina del bimbo che stringe quella della donna è dolcissima.

Prima il biberon a Cesare

Michelle Hunziker pubblica per la prima volta uno scatto con Cesare Augusto tra le sue braccia. L’immagine della nonna che dà il biberon al neonato e lo culla è tenera e dolce. Michelle guarda estasiata il piccolino e lui le tiene la mano. Indossa una polo bianca e un pantalone arancione a righine. E’ seduta comodamente sul divano e mostra l’esperienza di mamma tris mentre stringe il primogenito di Aurora Ramazzotti. “E ora vado a lavorare carica d’amore” scrive la conduttrice tv prima di andare in sala trucco.

Il primo scatto social con nonno Eros

La foto di Michelle Hunziker nonna fa seguito al post che ha condiviso insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. In quella immagine era il cantante a tenere tra le braccia Cesare Augusto, mentre Michelle gli baciava dolcemente il capo. “Quando Cesare l’imperatore chiama i nonni corrono” avevano scherzato taggando Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, papà del bebè.

Michelle “mamma al cubo”

Michelle Hunziker, dopo il parto di Aurora Ramazzotti in una clinica svizzera, si è definita “mamma al cubo”. Poi la conduttrice, che si gode un periodo di singletudine, ha preso confidenza con il suo nuovo ruolo e ha lanciato un appello alle nonne d’Italia per “tenere alta la bandiera della nonnitudine”, come l’ha definita lei. Poi la Hunziker ha raccontato: “In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni. Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l’età: è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?”. Michelle Hunziker ha assistito al parto di Cesare Augusto e ha definito l’emozione di vederlo nascere davvero unica.