Måneskin, su tim.it e TimVision i tre brani di apertura dell’ultima tappa del tour della band

Questa sera alle 21,10 TIM trasmetterà in esclusiva assoluta in streaming sul sito tim.it e su TimVision i tre brani di apertura dell’ultima tappa italiana del ‘Loud Kids Tour’ dei Måneskin dal Mediolanum Forum di Assago di Milano, grazie alla rete in fibra e 5G di TIM.

I fan dei Måneskin potranno così vedere direttamente da casa e in mobilità L’inizio del concerto che chiuderà la leg italiana del tour mondiale iniziato lo scorso anno e che ha toccato nord e sud America, Europa e Giappone.

Con TIM, sponsor unico del tour dei Måneskin, oltre un milione di giocate sono state effettuate per provare a vincere i biglietti del tour, le t-shirt e due esclusivi meet&greet con la band.

