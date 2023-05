A svelare il retroscena sulla storia d’amore dei due naufraghi è il fratello Elvis Antolini, intervistato durante “Isola Party”

“Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono conosciuti su Instagram“. A svelare il retroscena legato ai due naugraghi approdati come coppia a “L’Isola dei Famosi” è il fratello Elvis Antolini, che martedì 2 maggio ha preso parte come ospite alla puntata di “Isola Party”. Durante il format digitale condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, è stato aggiunto che il primo passo sarebbe stato compiuto da Simone, dando il via a una storia d’amore che dura ormai da oltre un anno.

Il divulgatore scientifico aveva presentato pubblicamente il suo nuovo compagno sul finire dello scorso settembre al “Maurizio Costanzo Show” e pochi giorni dopo era stato ospite di “Pomeriggio Cinque”, dove si era detto più innamorato che mai. “Questo ragazzo mi fa stare bene, mi migliora e mi cambia la vita e io voglio proteggerlo dalle persone cattive, guai a chi lo tocca”, aveva commentato Alessandro Cecchi Paone con Barbara d’Urso, riferendosi alle critiche sui social ricevute a causa della differenza di età tra i due.

Un rapporto che in un primo momento aveva creato enorme disagio anche per lo stesso Simone, che nello storico programma di Maurizio Costanzo aveva spiegato di essersi momentaneamente allontanato dalla sua famiglia a causa delle forti pressioni subite. “Ho iniziato a essere fortemente criticato, soprattutto dalle persone vicine alla mia sfera familiare – aveva dichiarato il 23enne – Mi auguro che in futuro le cose possano migliorare”.