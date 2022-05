Sfera Ebbasta: “Con Angelina l’incontro che mi ha cambiato la vita”

Il rapper e la compagna, che si sono conosciuti grazie a Instagram, aspettano un bambino

Sfera Ebbasta e la compagna Angelina Lancour sono sempre più emozionati per l’imminente nascita del loro primo figlio. I due hanno giù svelato che sarà un maschietto e si chiamerà Gabriel, ma ora il rapper ha voluto dedicare delle dolcissime parole d’amore alla fidanzata. “Con lei l’incontro che mi ha cambiato la vita”, ha detto.

Sulle pagine di “Vanity Fair”, Sfera Ebbasta ha raccontato come è iniziata la loro relazione: “Una ragazza, tra milioni di follower, ha messo una faccina a una mia storia su Instagram. Quella ragazza, quattro anni dopo, aspetta mio figlio”. Un incontro casuale che ha, però, dato vita a una bella e lunga storia d’amore.

Il rapper si è detto felice di diventare padre prima dei 30 anni. “Mi piace l’idea di essere un padre giovane – ha spiegato -, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. E sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada”.

Dolcissime anche le parole di Angelina per il bambino in arrivo: “Io spero che nostro figlio sarà una persona gentile e che potrà realizzare i suoi sogni, qualunque essi siano. Io lo sosterrò sempre, perché se tua mamma e tuo papà credono in te, anche tu ci credi”.