Rai Isoradio, Orietta Berti oggi a Igor Righetti: “Non entrerò mai in politica, non riesco a mentire”

“Non entrerò mai in politica, non riesco a mentire, quindi non fa per me”. È quanto affermato da Orietta Berti, cresciuta tra i comizi del Pci e la messa della domenica, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, seguitissimo format, molto amato anche dai giovani, nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

E qual è un personaggio del mondo dello spettacolo che la cantane trova sexy?

“Achille Lauro – risponde senza indugi a Igor Righetti – perché è così fascinoso e tenebroso. A me poi fa tanto ridere quando parliamo: lui vuole fare il ragazzo di borgata invece è molto raffinato e quando si esprime in romanesco, un po’ alla buona, mi fa tenerezza e mi fa ridere”.

Sulle sue manie, Orietta Berti racconta: “Da bambina odiavo le bambole perché non avevo i mezzi per comprare quelle belle e quelle che acquistava mia madre non mi piacevano. Dopo, quando sono diventata grande, la prima cosa che mi regalò mio marito fu una bambola bellissima e da allora cominciai a collezionarle. Adesso ne ho oltre 90 e le tengo tutte insieme in una camera dedicata a loro. Altre le ho collocate nel solaio. Colleziono anche acquasantiere in marmo, borse e ho oltre 500 paia di scarpe con tacchi vertiginosi”. Con Orietta Berti salirà a bordo anche l’influencer con oltre 200 mila follower Lorenzo Castelluccio il quale, nella rubrica “Le pet star dei social”, va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, pappagalli, galline, papere e maialini che sui loro account Instagram hanno centinaia di migliaia o milioni di seguaci.