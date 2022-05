Radio di Bordoracconta Mediterranea

Germana Brizzolari tra moda e reti da pesca

Riparte “Mediterranea”, il progetto di Simone Perotti per monitorare lo stato di salute del mare nostrum. Il marinaio-scrittore sarà ospite di Radio di Bordo, il programma di Radio 1 Rai in onda sabato 7 maggio alle 11.05. Poi Davide Besana, velista e fumettista, racconterà i 40 anni della sua barca, Midva, e la sua mostra itinerante partita nei giorni scorsi – che sbarcherà in tutta Italia. In trasmissione anche Carlo Roccafiorita, uno dei tre fondatori del progetto etico e sostenibile “Risacca”, che trasforma le vecchie reti da pesca in accessori di moda, e Giosi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, che illustrerà i tanti progetti per l’estate della cittadina campana – fra cui i taxi del mare verso Procida, Capri e Ischia. Non mancheranno le consuete “chicche” marinare. Un programma a cura di Raffaele Roselli, conduce Germana Brizzolari.