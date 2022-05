Ponti e Fatto in Casa da Benedetta: insieme per raccontare la cultura dell’aceto e i suoi sapori. 

Naturale, semplice e sostenibile: l’aceto Ponti diventa protagonista delle ricette di Fatto in casa da Benedetta, con il supporto di Talks Media

Ponti, l’aceto italiano per eccellenza con oltre 230 anni di storia, promuove la sua storica linea di aceti con un piano di contenuti digitali facili e veloci che esaltano il naturale gusto dei prodotti.



Per il progetto, il brand, ha siglato una partnership con Fatto in Casa da Benedetta e Talks Media, l’agenzia partner di Benedetta. Obiettivo? Diffondere la cultura dell’aceto presentando il prodotto in modo semplice e naturale con le tradizionali ricette homemade.



L’aceto non solo come un condimento ma come un prodotto versatile e naturale al centro della ricettazione. Così Ponti, l’azienda italiana che dal 1787 è entrata nel cuore e nelle cucine degli italiani, insieme a Benedetta Rossi vuole raccontare la cultura dell’aceto con ricette semplici e adatte a tutti.Attraverso una partnership di ampio respiro della durata di un anno, Benedetta e Ponti racconteranno l’utilizzo dell’aceto in ricette semplici e gustose. I contenuti saranno declinati su tutti gli asset digitali di Fatto in Casa da Benedetta e di Ponti.



“Siamo contenti di aver iniziato questo percorso con un brand storico ed iconico, con cui condividiamo, come Fatto in Casa da Benedetta, valori e tono di voce, sui quali abbiamo costruito un piano solido di creazione e distribuzione di contenuti”. Emiliano Messeni, Direttore Commerciale di Talks Media.



“Da sempre i nostri prodotti sono sulle tavole degli italiani e c’è ancora tanto da raccontare su quanto l’aceto possa essere un alleato prezioso in cucina: in Benedetta Rossi abbiamo riconosciuto il partner ideale per farlo con la stessa nostra passione e autenticità”. Giacomo Ponti, AD di Ponti SpA.