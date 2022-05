Madonna vuole incontrare Papa Francesco per «discutere di questioni importanti»

La regina del pop vorrebbe incontrare il pontefice Bergoglio per «discutere di questioni importanti». Lo scrive in un tweet in cui tagga l’account ufficiale del Pontifex. «Sono stata scomunicata tre volte e non è giusto», spiega l’artista. «Giuro che sono una brava cattolica», aggiunge

Madonna si è appellata non a un emissario divino bensì al social network dell’uccellino per chiedere a Papa Francesco di essere ricevuta. La regina del pop vorrebbe incontrare il pontefice Bergoglio per «discutere di questioni importanti», come ha scritto in un tweet postato in queste ore in cui ha taggato l’account @Pontifex, il profilo ufficiale di Twitter del capo della chiesa cattolica.

Ciò di cui vorrebbe parlare con il pontefice? Le ben tre scomuniche che Madonna dice di aver ricevuto in ambito cattolico.

«Sono stata scomunicata tre volte e non è giusto», spiega l’artista. «Giuro che sono una brava cattolica», aggiunge Madonna, al secolo Veronica Ciccone (il cui nome d’arte non è mai andato molto giù alla chiesa, ecco forse spiegate le tante presunte scomuniche…)

Oltre a lanciare l’appello a Papa Francesco, la Material Girl lancia anche una raccolta di remix, intitolata “Finally Enough Love: 50 Number Ones”. Si tratta di un album che raccoglie 50 suoi brani in versione remixata, tutti pezzi che hanno toccato la numero uno della classifica dance di Billboard. Un miracolo insomma, rimanendo in tema… La cantante ha raggiunto questo traguardo nel febbraio del 2020, arrivando ad avere 50 canzoni sul podio della prestigiosa classifica musicale. La raccolta che esce ora contiene la versione rimasterizzata di “Into the Groove”, presente nella vecchia compilation di brani remixati intitolata “You Can Dance”.

Che questo guardarsi indietro – pensando agli anni trascorsi a livello professionale e forse pure a livello esistenziale – stia alla base di questa voglia di confrontarsi con il Papa? Di certo se i comuni mortali quando sentono il bisogno di confessarsi si rivolgono a un parroco, a chi potrebbe mai rivolgersi Madonna? La popstar nel suo tweet sottolinea proprio che sono alcuni anni (lei dice proprio “decenni”) che non si confessa, quindi tra le righe magari vorrebbe farlo proprio con il capo della chiesa, chissà…

E magari vorrebbe ottenere la benedizione per questo suo nuovo album, che uscirà anche su triplo CD e in sei vinili il 19 agosto, tre giorni dopo il compleanno di Madonna.

Potete vedere il tweet di Madonna indirizzato a Papa Francesco alla fine di questo articolo.

IL TWEET DI MADONNA

«Ciao Papa Francesco», così esordisce Madonna, taggando l’account @Pontifex (profilo ufficiale di Twitter di Pope Francis). «Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! (Nella versione originale del tweet, in inglese, si legge “I Swear! I mean I don’t Swear!”, che ha un doppio senso: si tratta di un gioco di parole, dato che il verbo to swear significa sia giurare sia bestemmiare, ndr). Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna».

LE PRESUNTE SCOMUNICHE DI MADONNA

Madonna che viene scomunicata sembra di per sé una bestemmia…

Chiaramente stiamo giocando noi stessi sul doppio senso del nome d’arte di Miss Ciccone, che negli anni Ottanta scelse in maniera a dir poco shocking di farsi chiamare come la madre di Gesù.

Questa non è la prima volta che la cantante dichiara di aver ricevuto la scomunica, e per ben tre volte… È successo anche nel 2016, durante una sua ospitata allo show di James Corden.

Non sappiamo se con la parola che usa Madonna nel tweet (e da Corden, sei anni or sono) lei intenda la vera e propria scomunica, ossia la censura ecclesiastica consistente nell’esclusione del battezzato dalla comunione dei fedeli – e più particolarmente nel divieto di amministrare e ricevere i sacramenti).

Di certo questa star è stata molto criticata da parte della comunità ecclesiastica nonché dai suoi piani alti per il suo utilizzo indebito sul palco e nei videoclip dell’immaginario caratteristico del cattolicesimo. Immaginario che per Madonna è caratteristico anche del suo personaggio, avendo scelto come nome artistico la “prima donna” della religione cattolica…

MADONNA APPREZZA MOLTO PAPA FRANCESCO

Più volte la cantante ha dichiarato di apprezzare molto l’attuale Papa, definendolo come il primo che finalmente le piace davvero.

Durante un’intervista rilasciata a RTL, aveva già proposto un primo invito: «Dobbiamo incontrarci. Un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance?». Ci manca il lume di candela e poi sarebbe stata la quarta scomunica assicurata… Scherzi e battute a parte, che sia questa la fase del pentimento per una delle artiste più provocatorie e intrinsecamente blasfeme che siano mai esistite?

Aspettiamo che il Papa dica la sua, se mai lo farà. Di certo oggi ha cose ben più importanti da segnarsi in agenda rispetto all’incontro con una popstar che si cosparge di cenere il capo. Purtroppo all’ordine del giorno ci sono cose molto più importanti. Diciamo “purtroppo” perché noi tutti vorremmo finalmente poterci godere un po’ di leggerezza.



Di seguito vi mostriamo il tweet in cui Madonna scrive direttamente al Papa.