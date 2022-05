In prima serata su Canale 5 “10 giorni senza mamma”

Giovedì 5 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda “10 giorni senza mamma” il film di Alessandro Genovesi.

Carlo è un papà molto dedito al lavoro e quasi per niente alla famiglia. Il menage quotidiano della casa e dei figli pesa quasi completamente sulla moglie Giulia non senza stress. Così, un bel giorno, Giulia annuncia al marito di voler accompagnare la sorella per una vacanza a Cuba. Carlo è costretto allora a fare i conti con tutte quelle faccende domestiche e non solo da cui si è tenuto lontano negli anni…

Lo sapevate che…

Il film è girato interamente con una handycam per riuscire a rendere l’atmosfera ancor più famigliare;

La pellicola è arrivata nelle sale nel febbraio del 2019 ed è stata ben accolta dal pubblico e dalla critica;

Nel cast anche Diana Del Bufalo, ex ballerina di Amici che dopo l’esperienza nel talent di Canale 5 ha intrapreso anche gli studi di recitazione.

Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Diana Del Bufalo, Matteo Castellucci, Bianca Usai.HomeI film e le serie in onda stasera