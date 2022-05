Gianni Fantoni torna al cinema con “Vecchie canaglie”

Vi segnaliamo un film in uscita oggi, nelle migliore sale cinematografiche, che vede il ritorno al cinema di due grandi della comicità: Lino Banfi e Gianni Fantoni (nella foto). Il film ha un titolo che è tutto un programma, “Vecchie canaglie”, che è il debutto alla regia di Chiara Sani.Il film è prodotto e distribuito da Orange Film, con il supporto del Ministero della Cultura ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Questa è la trama. La casa di riposo Villa Matura sta per essere messa all’asta dall’avida proprietaria. Questa scelta mette in pericolo la vita di sei anziani ospitati dalla piccola struttura. Essendo inoltre stata truccata, l’asta dovrebbe essere risolta in brevissimo tempo, lasciando i suoi abitanti senza un tetto. Gli intraprendenti vecchietti, disposti a rischiare il tutto per tutto, reagiranno tuttavia con vigore, ingegnandosi per trovare una soluzione al loro problema.