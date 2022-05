È morta “Nonna Pina”, ispirò la canzone delle tagliatelle

Nonna Pina era la suocera dell’autore del brano, originaria del Bolognese, bravissima a preparare le tagliatelle rese famose dalla canzone che vinse lo Zecchino d’Oro con Ottavia Dorrucci e da Antonella Clerici ne ‘La prova del cuoco’

Èmorta il primo maggio a 86 anni Giuseppina Villani, nata e cresciuta a Baricella di Bologna, meglio nota come Nonna Pina, la nonna maga della pasta fatta in casa, della celebre “Le tagliatelle di Nonna Pina”, brano tormentone lanciato dallo Zecchino d’Oro nel 2003.

A cantare la canzone fu l’allora piccola Ottavia Dorrucci. Il brano, testo e musiche, fu composto da Gian Marco Gualandi, genero della signora Villani, alias Nonna Pina. Il brano è tra i più conosciuti, non solo dai più piccoli, ma anche dagli adulti. Approdò alla 46esima edizione dello Zecchino d’Oro e vinse, ma erano diversi anni che l’autore provava a inviarla al concorso senza successo. Poi la definitiva consacrazione con l’adozione da parte della conduttrice Antonella Clerici come intermezzo-tormentone del programma televisivo “La prova del cuoco”. La canzone spopolò anche in alcune discoteche in versione dance o nelle suonerie dei telefonini. Più tardi anche Cristina D’Avena ne ha inciso una cover.

Giuseppina era la suocera del musicista che ha composto il pezzo, Gian Marco Gualandi, e le tagliatelle le preparava veramente. Lui stesso ha raccontato: “Le tagliatelle di nonna Pina è una canzone che ha un fondo di verità. Mia suocera si chiama Pina e fa delle ottime tagliatelle. Anche da cose semplici come questa può arrivare l’ispirazione giusta”. Nonna Pina, però, non ha mai amato le luci della ribalta: era una donna riservata, da poco rimasta vedova. Se ne è andata il primo maggio, lascia i figli Fulvia e Marco. La sua canzone rimarrà immortale.

Le deliziose tagliatelle di Nonna Pina, “un pieno di energia effetto vitamina” sono diventate il motivetto ispiratore di tanti pranzi di famiglia e delle feste dei bambini. Oltre a diventare anche protagonista del cartone animato “Quarantaquattro Gatti” prodotto dalla Rai, in cui appare come padrona dei mici protagonisti.

44 gatti è una serie animata italiana ideata da Iginio Straffi nel 2018 tratta dall’omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla, realizzata i in collaborazione con l’Antoniano di Bologna e con la partecipazione di Rai Ragazzi, trasmessa su Rai Yoyo e su RaiPlay.