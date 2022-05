Al “Maurizio Costanzo Show” tra Mughini e Sgarbi finisce a insulti e spintoni

Fuori programma ad alta tensione durante la seconda puntata della nuova stagione del talk. La discussione tra i due ospiti e degenerata tra lo sconcerto degli altri presenti

Tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi non corre buon sangue da tempo ma quello che è accaduto durante la seconda puntata del “Maurizio Costanzo Show” è andato davvero oltre l’immaginabile.

Al culmine di una discussione sulla Russia i toni dei due si sono fatti sempre più accesi fino a che i due si sono alzati e dopo gli insulti è arrivato anche qualche spintone al punto da far cadere a terra il critico d’arte. Sconcertati gli altri ospiti, a partire da una Iva Zanicchi che ha assistito impietrita alla scena, a Giuseppe Cruciani che è intervenuto per dividere Sgarbi e Mughini.

E’ stato Mughini, dopo un insulto, ad alzarsi e ad andare verso Sgarbi che, colto alla sprovvista dallo spintone, è ruzzolato all’indietro rischiando anche di picchiare la testa contro un quadro che stava alle sue spalle. La cosa non ha fatto che alzare ulteriormente i toni con Sgarbi che si è rialzato furibondo ha iniziato a insultare violentemente il giornalista, dandogli del violento e chiedendo a Costanzo di cacciarlo. A quel punto è intervenuto anche Al Bano che si è alzato andando a cercare di calmare Sgarbi.

Tra i due non è la prima volta che una lite arriva ad assumere toni da rissa. Era già accaduto nel 2019, quando entrambi ospiti di “Stasera Italia” erano venuti quasi alle mani, separati in tempo dal conduttore Giuseppe Brindisi e da un cameraman. Questa volta tutto è avvenuto troppo velocemente per evitare il contatto fisico. A fine puntata comunque le cose si sono calmate.

Maurizio Costanzo ha invitato i due a chiudere con un sorriso. Mughini ha risposto dicendo di “non ricordare fosse accaduto qualcosa”, Sgarbi invece ha espresso parole di stima per Mughini “come studioso e collezionista” sottolineando come “la pace tra Russia e Ucraina sia difficile se è così complicato trovarla tra due persone”. Nonostante ancora qualche divergenza di opinione, su ulteriore insistenza di Costanzo, i due hanno finito la trasmissione scambiandosi un segno di pace.