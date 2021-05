Pier Silvio Berlusconi: Mediaset farà da locomotiva europea per la nascita di MFE

“Dopo cinque anni di stallo, ora Mediaset – un’azienda tutta italiana – potrà finalmente iniziare a costruire quella casa pan-europea della televisione che progettiamo da tempo e investire nuove risorse in contenuti e tecnologia”. A dirlo è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, dopo che ieri è stato firmato l’accordo tra la principale azienda televisiva privata del Paese, Mediaset, e i francesi di Vivendi. Un accordo che mette la parola fine a cinque anni di lotte legali. “Mediaset – ha aggiunto l’ad – è orgogliosa che sia un Gruppo italiano a fare da locomotiva europea per la nascita di MFE (MediaForEurope), un progetto ambizioso e innovativo destinato a generare valore e posti di lavoro. Se riusciremo in questa impresa, e siamo certi di farcela, avremo costruito un pezzo di Europa industriale. Un Gruppo in ambito televisivo, contenuti e web che nessuno aveva mai progettato. Una nuova avventura internazionale nel mondo dei media che creerà grandissime opportunità in Italia, in Spagna e in tutti gli altri paesi che verranno coinvolti”.