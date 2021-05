Insulti a Cecchi Paone: Pio e Amedeo li voglio ringraziare di persona

“Con i loro insulti a me e soprattutto a chi non si può difendere come so fare io hanno dimostrato che la Legge Zan è indispensabile e va approvata subito”. Così Alessandro Cecchi Paone, intervistato a Radio Capital da Selvaggia Lucarelli, replica a quanto detto in prima serata da Pio e Amedeo durante il programma “Felicissima Sera”.

“Come ha giustamente detto Fedez a nome dei giovani digitali, la legge Zan è un grande ombrello da aprire a protezione di tutti coloro che fanno fatica a farsi accettare per come sono”, ha concluso.