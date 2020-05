Enrico Nigiotti, brano inedito per i fan

“Ho scritto una canzone in questi giorni, solo piano e voce. Si tratta di un semplice provino che ho registrato nel salotto di casa mia, luogo dove sono nate la maggior parte delle mie canzoni. Sussurro i miei pensieri tutto di un fiato osservando il mio infinito: il mare che ogni giorno vedo dalla finestra. Ho deciso di intitolare questo brano inedito Terrazza Mascagni e di donarlo ai miei fan per ringraziarli per il loro affetto e sostegno”. Enrico Nigiotti spiega così la nascita e la pubblicazione di un nuovo brano inedito, scritto e registrato in casa durante questo particolare momento e rilasciato sui suoi canali social.

